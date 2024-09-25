Ротенберг о контракте Деанджело: «Формально на сезон, но СКА хочет долгосрочного сотрудничества. Рассчитываем, что все внесут вклад в борьбу за Кубок Гагарина»

Роман Ротенберг высказался о контракте Энтони Деанджело со СКА.

23 сентября американский защитник подписал контракт петербургским клубом до конца сезона.

– Соглашение с Деанджело рассчитано на один год.

– Формально – да, на этот сезон. Но мы хотим с ним долгосрочного сотрудничества.

Рассчитываем, что не только Деанджело , а все наши игроки внесут вклад в историю СКА, показав лучший хоккей в борьбе за Кубок Гагарина , – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.