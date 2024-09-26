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  • Епанчинцев о 2:4 с «Автомобилистом»: «Шуга-пуга и обилие брака у «Сибири» присутствовали. 10 тысяч болельщиков на трибунах, профессионалы должны находить эмоции – это их любимая работа»
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Епанчинцев о 2:4 с «Автомобилистом»: «Шуга-пуга и обилие брака у «Сибири» присутствовали. 10 тысяч болельщиков на трибунах, профессионалы должны находить эмоции – это их любимая работа»

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев подвел итоги игры с «Автомобилистом».

Новосибирский клуб дома уступил команде тренера Николая Заварухина (2:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

– Второй период не так хотелось сыграть. Пропускаем два гола с контратаки, гол в меньшинстве…С таким соперником мастеровитым слишком многое позволили. «Автомобилист» нас наказал. Однако вернулись в игру и сыграли до конца.

– Не хватило эмоций?

– Да хватит, ну какие эмоции! 10 тысяч болельщиков у нас на трибунах. Мы проблемы свои знаем, а эмоции профессионалы должны находить – это их любимая работа.

Первый период старались сыграть более дисциплинированно, а в третьем начали зарабатывать на себе удаления. Небольшой перерыв перед матчем с «Авангардом» – это положительный момент. Залечим болячки, отдохнем.

Шуга-пуга и обилие брака действительно присутствовали, особенно во втором периоде. В меньшинстве сегодня оборонялись неплохо, хотя свои проблемы мы знаем и работаем над ними, – сказал Епанчинцев.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
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