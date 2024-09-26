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  • «Автомобилист» прервал 6-матчевую победную серию «Сибири» и идет первым на Востоке. У команды Заварухина 4-я победа подряд
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«Автомобилист» прервал 6-матчевую победную серию «Сибири» и идет первым на Востоке. У команды Заварухина 4-я победа подряд

«Автомобилист» прервал 6-матчевую победную серию «Сибири» в КХЛ.

Команда под руководством Николая Заварухина обыграла клуб из Новосибирска (4:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

Таким образом, «Автомобилист» одержал 4-ю победу подряд в чемпионате. Екатеринбургский клуб набрал 15 очков в 10 матчах и занимает первую строчку в таблице Восточной конференции. 

«Сибирь» потерпела первое поражение после 6 победных матчей в КХЛ. Команда тренера Вадима Епанчинцева идет второй на Востоке, набрав 12 баллов в 10 матчах. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoСибирь
logoАвтомобилист
logoНиколай Заварухин
logoВадим Епанчинцев
logoКХЛ
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