«Автомобилист» прервал 6-матчевую победную серию «Сибири» и идет первым на Востоке. У команды Заварухина 4-я победа подряд

«Автомобилист» прервал 6-матчевую победную серию «Сибири» в КХЛ.

Команда под руководством Николая Заварухина обыграла клуб из Новосибирска (4:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Таким образом, «Автомобилист » одержал 4-ю победу подряд в чемпионате. Екатеринбургский клуб набрал 15 очков в 10 матчах и занимает первую строчку в таблице Восточной конференции.

«Сибирь » потерпела первое поражение после 6 победных матчей в КХЛ. Команда тренера Вадима Епанчинцева идет второй на Востоке, набрав 12 баллов в 10 матчах.