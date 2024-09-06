Епанчинцев про 0:4 с «Автомобилистом»: «Наши ребята сегодня показали, как не надо делать»

Вадим Епанчинцев подвел итоги матча с «Автомобилистом» (0:4).

– Из четырех голов, которые мы пропустили, два гола пришли на пересменке, и два гола, когда дали сопернику возможность использовать моменты, где-то недоработали ситуацию, не выручили, когда можно было это сделать, проиграли матч. Ноль голов забито, хотя 69 бросков в сторону ворот, 36 в створ. Сложно здесь говорить о положительном результате.

– Сергей Широков на флэш-интервью сказал, что игру команды даже «летним хоккеем» не назвать. Вам не показалось, что «Сибирь» играла так, словно предсезонка только началась?

– Первый период я бы не стал брать в расчет, его проиграли полностью. Мы анализируем ситуацию в перерыве, можно было перевернуть игру в перерыве. Второй и третий периоды можно занести в актив, но опять же ноль голов.

– Как можно объяснить те неточные пасы, которые предшествовали неудачным пересменкам?

– Там целая цепочка ошибок: не только пасы, но и смены должны быть правильные, потому что этот компонент с детского хоккея отрабатывается, последний защитник или форвард должен оставаться. Наши ребята сегодня показали, как не надо делать, – сказал главный тренер «Сибири».