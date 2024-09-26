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Колосов поедет в тренировочный лагерь «Филадельфии» (Дарья Тубольцева)

Алексей Колосов приедет в лагерь новичков «Филадельфии».

Об этом сообщила журналистка Дарья Тубольцева. 

«Белорусский вратарь Алексей Колосов летит в Филадельфию для участия в тренировочном лагере «Флайерс», эту информацию мне подтвердил его агент Дэн Мильштейн.

А вот информацию Эллиотта Фридмана о том, что в случае отправки Колосова в АХЛ он может уехать в КХЛ, нет. Что вовсе не означает, что этого не случится», – написала Тубольцева. 

В прошлом сезоне Колосов провел 47 матчей в составе минского «Динамо» в Фонбет чемпионате КХЛ, пропуская в среднем 2,39 шайбы при 90,7% сэйвов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Дарьи Тубольцевой
возможные переходы
logoФиладельфия
logoНХЛ
logoДинамо Минск
logoКХЛ
Эллиотт Фридман
logoДэн Мильштейн
logoАлексей Колосов
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