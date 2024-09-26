Колосов поедет в тренировочный лагерь «Филадельфии» (Дарья Тубольцева)

Алексей Колосов приедет в лагерь новичков «Филадельфии».

Об этом сообщила журналистка Дарья Тубольцева.

«Белорусский вратарь Алексей Колосов летит в Филадельфию для участия в тренировочном лагере «Флайерс», эту информацию мне подтвердил его агент Дэн Мильштейн .

А вот информацию Эллиотта Фридмана о том, что в случае отправки Колосова в АХЛ он может уехать в КХЛ, нет. Что вовсе не означает, что этого не случится», – написала Тубольцева.

В прошлом сезоне Колосов провел 47 матчей в составе минского «Динамо» в Фонбет чемпионате КХЛ , пропуская в среднем 2,39 шайбы при 90,7% сэйвов.