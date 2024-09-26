Колосов поедет в тренировочный лагерь «Филадельфии» (Дарья Тубольцева)
Алексей Колосов приедет в лагерь новичков «Филадельфии».
Об этом сообщила журналистка Дарья Тубольцева.
«Белорусский вратарь Алексей Колосов летит в Филадельфию для участия в тренировочном лагере «Флайерс», эту информацию мне подтвердил его агент Дэн Мильштейн.
А вот информацию Эллиотта Фридмана о том, что в случае отправки Колосова в АХЛ он может уехать в КХЛ, нет. Что вовсе не означает, что этого не случится», – написала Тубольцева.
В прошлом сезоне Колосов провел 47 матчей в составе минского «Динамо» в Фонбет чемпионате КХЛ, пропуская в среднем 2,39 шайбы при 90,7% сэйвов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Дарьи Тубольцевой
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