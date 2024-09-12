Гендиректор «Динамо» об интересе к Харту: «Слух и ничего более, в начале апреля Картеру нужно уехать. Мы ставим задачу пройти в плей‑офф как можно дальше»

Гендиректор «Динамо» ответил на слухи об интересе к Картеру Харту.

Ранее вратарю «Филадельфии» наряду с Диллоном Дюбе, Алексом Форментоном, Майклом Маклаудом и Кэлом Футом были предъявлены обвинения в сексуальном насилии. Сообщалось , что судебное заседание начнется в апреле 2025 года.

– Пишут, что Харт запросил у «Динамо» такие условия, которые нельзя было удовлетворить. Это правда?

– Честно, не знаю, откуда это берется. Думаю, Харт был бы интересен любому клубу лиги. Но «Динамо», как и ЦСКА, как и «Спартак», СКА и так далее, ставит задачи пройти как можно дальше в плей‑офф.

Все понимают, что Харту в начале апреля нужно было бы уехать. Поэтому те, кто могут хотя бы чуть‑чуть анализировать ситуацию, понимают, что это был слух и ничего более, – сказал генеральный директор московского «Динамо » Сергей Сушко .