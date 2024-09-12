Гендиректор «Динамо» об интересе к Харту: «Слух и ничего более, в начале апреля Картеру нужно уехать. Мы ставим задачу пройти в плей‑офф как можно дальше»
Гендиректор «Динамо» ответил на слухи об интересе к Картеру Харту.
Ранее вратарю «Филадельфии» наряду с Диллоном Дюбе, Алексом Форментоном, Майклом Маклаудом и Кэлом Футом были предъявлены обвинения в сексуальном насилии. Сообщалось, что судебное заседание начнется в апреле 2025 года.
– Пишут, что Харт запросил у «Динамо» такие условия, которые нельзя было удовлетворить. Это правда?
– Честно, не знаю, откуда это берется. Думаю, Харт был бы интересен любому клубу лиги. Но «Динамо», как и ЦСКА, как и «Спартак», СКА и так далее, ставит задачи пройти как можно дальше в плей‑офф.
Все понимают, что Харту в начале апреля нужно было бы уехать. Поэтому те, кто могут хотя бы чуть‑чуть анализировать ситуацию, понимают, что это был слух и ничего более, – сказал генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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