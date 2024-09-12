Колосов не приедет в лагерь новичков «Филадельфии». 22-летний вратарь хочет вернуться в КХЛ

Алексей Колосов не приедет в лагерь новичков «Филадельфии».

22-летний вратарь не вошел в список игроков, которые начнут тренировки 12 сентября. Ранее сообщалось, что хоккеист из Беларуси хочет вернуться в минское «Динамо », где провел прошлый сезон на правах аренды.

Отмечается, что «Филадельфия » не хочет отпускать Колосова в аренду и может заморозить его контракт, как это было в случае с Иваном Федотовым. Соглашение голкипера с клубом рассчитано до 2026 года.

После вылета «Динамо» из Кубка Гагарина, белорус провел два матча в АХЛ, пропуская в среднем 3,03 шайбы и отражая 88,5% бросков.

В прошлом сезоне Колосов провел 47 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ, пропуская в среднем 2,39 шайбы при 90,7% сэйвов.