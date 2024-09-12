Колосов не приедет в лагерь новичков «Филадельфии». 22-летний вратарь хочет вернуться в КХЛ
Алексей Колосов не приедет в лагерь новичков «Филадельфии».
22-летний вратарь не вошел в список игроков, которые начнут тренировки 12 сентября. Ранее сообщалось, что хоккеист из Беларуси хочет вернуться в минское «Динамо», где провел прошлый сезон на правах аренды.
Отмечается, что «Филадельфия» не хочет отпускать Колосова в аренду и может заморозить его контракт, как это было в случае с Иваном Федотовым. Соглашение голкипера с клубом рассчитано до 2026 года.
После вылета «Динамо» из Кубка Гагарина, белорус провел два матча в АХЛ, пропуская в среднем 3,03 шайбы и отражая 88,5% бросков.
В прошлом сезоне Колосов провел 47 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ, пропуская в среднем 2,39 шайбы при 90,7% сэйвов.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: NBC Sports
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