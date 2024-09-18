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Бриэр о том, что Колосов не приехал в лагерь «Филадельфии»: «Ему пора сделать шаг вперед и соблюдать условия контракта»

Даниэль Бриэр высказался о ситуации с Алексеем Колосовым в «Филадельфии».

22-летний вратарь не приехал в тренировочный лагерь клуба. Ранее сообщалось, что хоккеист из Беларуси хочет вернуться в минское «Динамо», где провел прошлый сезон на правах аренды.

Соглашение голкипера с «Филадельфией» рассчитано до 2026 года. 

«Мы надеемся, что он передумает и решит приехать, но пока не похоже, что это произойдет. Что имеем, то имеем. Мы должны двигаться дальше.

Я думаю, он хочет, чтобы ему гарантировали место в НХЛ. В противном случае он предпочтет остаться там, но у нас другое мнение. Мы хотим, чтобы он был здесь.

В прошлом году, когда мы подписывали контракт, он попросил нас отдать его в аренду на один год, чтобы он мог продолжать развиваться в течение года, а потом приехать.

И вот мы здесь, а он все еще говорит то же самое. Ему пора сделать шаг вперед и соблюдать условия контракта», – сказал генеральный менеджер «Филадельфии» Даниэль Бриэр.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Philly Hockey Now
logoФиладельфия
logoДаниэль Бриэр
logoНХЛ
logoДинамо Минск
logoКХЛ
logoАлексей Колосов
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