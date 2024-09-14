Гаврилов о Колосове: «Если он не приедет в «Филадельфию», то второй шанс могут не дать. Остальные клубы побоятся его подписывать»
22-летний вратарь не приехал в лагерь новичков клуба. Ранее сообщалось, что хоккеист из Беларуси хочет вернуться в минское «Динамо», где провел прошлый сезон на правах аренды.
«Мое мнение, ему надо было доехать хотя бы до тренировочного кемпа. Посмотреть и понять, есть ли шанс заиграть в НХЛ.
Кажется, если бы он присоединился к команде на сборах и понял, что на него не рассчитывают, тогда мог рвать когти обратно в КХЛ. Потому что в АХЛ не хочется выступать.
Может, ему кто-то сказал, что он не будет играть. Дошли какие-то слухи. Может, он приехал, и ему в принципе не понравилась Северная Америка.
По мне, ему надо было попробовать. Тем более, сейчас в «Филадельфии» нет железобетонного первого номера. Если он так и не приедет туда, то второй шанс могут не дать. Остальные клубы НХЛ побоятся его подписывать.
Если «Флайерс» захотят его куда-то обменять, то у команд тоже не будет уверенности в таком кандидате», – сказал бывший вратарь клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Гаврилов.
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