Гаврилов о Колосове: «Если он не приедет в «Филадельфию», то второй шанс могут не дать. Остальные клубы побоятся его подписывать»

Андрей Гаврилов поделился мнением о ситуации Алексея Колосова в «Филадельфии».

22-летний вратарь не приехал в лагерь новичков клуба. Ранее сообщалось, что хоккеист из Беларуси хочет вернуться в минское «Динамо», где провел прошлый сезон на правах аренды.

«Мое мнение, ему надо было доехать хотя бы до тренировочного кемпа. Посмотреть и понять, есть ли шанс заиграть в НХЛ.

Кажется, если бы он присоединился к команде на сборах и понял, что на него не рассчитывают, тогда мог рвать когти обратно в КХЛ. Потому что в АХЛ не хочется выступать.

Может, ему кто-то сказал, что он не будет играть. Дошли какие-то слухи. Может, он приехал, и ему в принципе не понравилась Северная Америка.

По мне, ему надо было попробовать. Тем более, сейчас в «Филадельфии » нет железобетонного первого номера. Если он так и не приедет туда, то второй шанс могут не дать. Остальные клубы НХЛ побоятся его подписывать.

Если «Флайерс» захотят его куда-то обменять, то у команд тоже не будет уверенности в таком кандидате», – сказал бывший вратарь клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Гаврилов .