Сергей Звягин: «Про рецидив травмы у Буше – неправда. Он на подходе, но пока не готов»
Сергей Звягин опроверг информацию про рецидив травмы у Рида Буше.
Напомним, американский форвард получил повреждение в предсезонном матче. Он еще не играл в сезоне-2024/25.
«Про рецидив травмы у Рида Буше – неправда. Он на подходе, но пока не готов.
В защите наши резервы в том, чтобы игра налаживалась. Думаю, что иногда ребята понимают требования, но сейчас идут такие игры, когда мы пропускаем первые и приходится раскрываться.
Тут мы продолжаем работать, просто на данном этапе эти ошибки видны, потому что соперник их реализует», – сказал главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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