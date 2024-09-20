Сергей Звягин: «Про рецидив травмы у Буше – неправда. Он на подходе, но пока не готов»

Сергей Звягин опроверг информацию про рецидив травмы у Рида Буше.

Напомним, американский форвард получил повреждение в предсезонном матче. Он еще не играл в сезоне-2024/25.

«Про рецидив травмы у Рида Буше – неправда. Он на подходе, но пока не готов.

В защите наши резервы в том, чтобы игра налаживалась. Думаю, что иногда ребята понимают требования, но сейчас идут такие игры, когда мы пропускаем первые и приходится раскрываться.

Тут мы продолжаем работать, просто на данном этапе эти ошибки видны, потому что соперник их реализует», – сказал главный тренер «Авангарда » Сергей Звягин .