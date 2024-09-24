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  • Буше о возвращении после травмы: «В матче со СКА не было никаких проблем, это хороший знак. Чувствую себя хорошо»
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Буше о возвращении после травмы: «В матче со СКА не было никаких проблем, это хороший знак. Чувствую себя хорошо»

Рид Буше высказался о своем первом матче после травмы.

Нападающий принял участие в игре со СКА (1:4).

– Как чувствуете себя после первого матча в сезоне?

– Мои ноги еще не совсем вернулись в игру, очевидно. Сложно пропускать весь тренировочный лагерь, а не играл я и вовсе с марта. Некоторые вещи в матче мне удались, некоторые не очень. Мне определенно нужно становиться лучше.

– Ожидалось, что вы выйдете на лед чуть раньше.

– Да, но возникла небольшая проблема. Но сейчас я вернулся, чувствую себя хорошо.

В матче со СКА не было никаких проблем, это хороший знак. Очень рад вернуться, – сказал нападающий «Авангарда» Рид Буше.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
logoАвангард
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