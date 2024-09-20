Сергей Звягин: «Спунер – креативный игрок. Он добавит «Авангарду» скорости, завершения атак. Мы на него надеемся»

Сергей Звягин прокомментировал возвращение Райана Спунера в «Авангард».

Сегодня клуб проиграл 4-й матч подряд. Команда уступила «Автомобилисту» со счетом 0:3.

– Чего ожидать от Райана Спунера, которого подписали сегодня?

– Естественно, мы на него надеемся. У них была очень хорошая связка с Ткачевым и Буше . Но думаю, что Линден Вей найдет с ними общий язык.

Посмотрим разные варианты, ведь сегодня и Кэсселс на краю выходил с Веем. И у них сразу начала получаться какая-то химия. У нас есть несколько вариантов.

– Когда Спунер начнет играть?

– Мы не можем еще это прогнозировать. Сейчас нужно сделать документы и визу, чтобы он добрался сюда. А теперь с этими вещами сложнее.

Но вообще, по словам Райана, он много тренировался на льду. Надеемся, что он приедет в хорошем физическом состоянии, а через игры наберет оптимальную форму.

– Расстались со Спунером, потому что клубу был нужен более рабочий универсальный центрфорвард. Значит ли это, что он будет играть на краю?

– Мы знаем, что Райан – креативный игрок. Он добавит нам скорости, завершения атак. А то, что он будет выступать на краю или в центре – есть мысли по этому поводу. Мы примем решение по приезде.

– Когда после травмы вернется вратарь Михаил Бердин?

– Миша добрался до льда. Пока ему нельзя делать все вратарские движения. Но хотя бы он начал кататься.

Как только доктор скажет, что все в порядке, он начнет работать с шайбами под руководством тренера по голкиперам. Мы его ждем, – сказал главный тренер «Авангарда » Сергей Звягин.