Козлов о 5:3 с «Трактором»: «Салават» держит удар, проявляет характер. У нас много молодых ребят только заходят в КХЛ, их сразу в огонь, в топку закидывают»

Главный тренер «Салавата» Виктор Козлов подвел итоги игры с «Трактором».

Уфимский клуб одержал победу со счетом 5:3 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– «Трактор» мощно начал, мы этого ожидали. Смотрели предыдущие матчи, эта команда хорошо переходила из обороны в нападение, с чем у нас были проблемы в первом периоде.

У соперника были хорошие атаки, был буллит, и Александр Самонов – молодец, держал нас в игре в начале матча и в конце. Во втором периоде переломили ход матча, начали больше играть в атаке, заработали удаления.

Ребята в большинстве молодцы, хорошо сработали. Играть в Челябинске тяжело, при своих болельщиках «Трактор » выглядит мощно.

Нам было непросто, но надо отдать должное всем ребятам, они проявили характер. Запредельная самоотдача и желание принесли положительный результат.

– «Салават Юлаев» на выезде пропускает первым?

– Да, пропускали первыми, но мне нравится, что команда держит удар, проявляет характер и начинает играть в свой хоккей. У нас много молодых ребят, которые только-только заходят в КХЛ, и их сразу в огонь, в топку закидывают. В том, как они держат удар, тоже много положительного, – сказал Козлов.