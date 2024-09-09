Хмелевски о 2:1 с «Трактором»: «Очень сложный матч. Отмечу меньшинство «Салавата» в овертайме – здорово сыграли, Самонов вытащил»
Уфимский клуб обыграл челябинцев в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Очень сложный матч. Отмечу меньшинство в овертайме – здорово сыграли, Самонов вытащил. Ливо сумел реализовать два важных буллита.
– Чего не хватило для победы в основное время?
– Очень здорово играл вратарь челябинцев. Они тоже могли выиграть, очень близкая игра, но победить удалось нам.
– Насколько было важно победить «Трактор» после поражения в прошлом плей-офф?
– Да, команды уже разные, но было приятно обыграть и их, и «Ак Барс» в первом матче сезона. Забрали четыре очка, теперь готовимся к «Автомобилисту».
– Как вам атмосфера на арене сегодня?
– Атмосфера классная. Надеюсь, что на следующих играх будет такая же отличная поддержка трибун, – сказал форвард «Салавата».
Панин об удалении перед овертаймом с «Трактором»: «Понимаю, что ошибся, но есть ли смысл расстраиваться? На этом и строится коллектив»
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