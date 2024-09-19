Батрак о «Салавате»: «Единственная проблема сейчас – работа спецбригад. И в меньшинстве, и в большинстве команда играет плохо, есть где прибавлять»

Артем Батрак оценил игру «Салавата Юлаева» на старте сезона-2024/25.

«Изначально казалось, что «Салават Юлаев» идет в сезон с не очень крепкой линией обороны. Но Сергей Варлов , Александр Комаров , Ярослав Цулыгин – те люди, которые вышли на новый уровень. Особенно Цулыгин, который стал носиться по всей площадке и видно, что он получает удовольствие от игры. У него самое большое игровое время среди игроков обороны «Салавата», кто бы мог подумать!

Добавьте сюда Александра Самонова . Наряду с Исаевым, это один из лучших вратарей лиги. Вместе с Семеном Вязовым получается сильная бригада.

Снова «Салават Юлаев » попадает в легионеров. Есть Джошуа Ливо и Александр Хмелевски, это понятно. Хмелевски вообще просто топ – эффективный нападающий, который забивает тогда, когда надо.

Приехали Шелдон Ремпал и Нэйтан Тодд, оба сразу начали набирать очки, сразу пришлись к месту в системе Виктора Козлова. Кто бы что не говорил – у Уфы хорошие легионеры

Скорости команде добавляют молодые ребята. Сучков, Гуськов, Пименов – когда они на льду, они постоянно давят, бегут, попробуй за ними успей!

«Салават» много забивает, мало пропускает. 1:6 от «Автомобилиста» – это исключительный случай.

Единственная проблема «Салавата» сейчас на самом деле – работа спецбригад, и в меньшинстве, и в большинстве команда играет плохо, есть где прибавлять. Но в остальном «Салават» хорош», – написал комментатор Артем Батрак.