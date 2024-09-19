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  • Батрак о «Салавате»: «Единственная проблема сейчас – работа спецбригад. И в меньшинстве, и в большинстве команда играет плохо, есть где прибавлять»
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Батрак о «Салавате»: «Единственная проблема сейчас – работа спецбригад. И в меньшинстве, и в большинстве команда играет плохо, есть где прибавлять»

Артем Батрак оценил игру «Салавата Юлаева» на старте сезона-2024/25.

«Изначально казалось, что «Салават Юлаев» идет в сезон с не очень крепкой линией обороны. Но Сергей Варлов, Александр Комаров, Ярослав Цулыгин – те люди, которые вышли на новый уровень. Особенно Цулыгин, который стал носиться по всей площадке и видно, что он получает удовольствие от игры. У него самое большое игровое время среди игроков обороны «Салавата», кто бы мог подумать!

Добавьте сюда Александра Самонова. Наряду с Исаевым, это один из лучших вратарей лиги. Вместе с Семеном Вязовым получается сильная бригада.

Снова «Салават Юлаев» попадает в легионеров. Есть Джошуа Ливо и Александр Хмелевски, это понятно. Хмелевски вообще просто топ – эффективный нападающий, который забивает тогда, когда надо.

Приехали Шелдон Ремпал и Нэйтан Тодд, оба сразу начали набирать очки, сразу пришлись к месту в системе Виктора Козлова. Кто бы что не говорил – у Уфы хорошие легионеры

Скорости команде добавляют молодые ребята. Сучков, Гуськов, Пименов – когда они на льду, они постоянно давят, бегут, попробуй за ними успей! 

«Салават» много забивает, мало пропускает. 1:6 от «Автомобилиста» – это исключительный случай.

Единственная проблема «Салавата» сейчас на самом деле – работа спецбригад, и в меньшинстве, и в большинстве команда играет плохо, есть где прибавлять. Но в остальном «Салават» хорош», – написал комментатор Артем Батрак.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
logoСалават Юлаев
logoВиктор Козлов
logoКХЛ
logoАртем Батрак
logoДжош Ливо
logoАлександр Самонов
logoШелдон Ремпал
logoСаша Хмелевски
logoАртем Пименов
logoЕгор Сучков
logoМатвей Гуськов
Сергей Варлов
Александр Комаров 2002
Ярослав Цулыгин
Семен Вязовой
logoНэйтан Тодд
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