Козлов о 3:2 с «Локомотивом»: «Для «Салавата» победа в Ярославле в овертайме много значит. В большинстве – молодцы, забили 2 гола, в меньшинстве сыграли надежно»
Виктор Козлов высказался о победе «Салавата» над «Локомотивом» (3:2 ОТ).
«Начало было непростым для нас. «Локомотив» быстрая, мобильная, габаритная команда. Мы испытывали трудности с входом в зону, при выходе из-под давления. Во втором периоде – было то же самое, много удалений.
В третьем периоде проявили эмоции и характер. То, что выиграли в овертайме у «Локомотива» – для нас многое значит. Всем редко удается выиграть у «Локомотива», когда он ведет в счете здесь в Ярославле.
В большинстве – молодцы, забили два гола. В меньшинстве ребята хорошо и надежно сыграли. В нужный момент Самонов держал нас в игре. Отдельное спасибо нашим болельщикам, которые были на трибунах», – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
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