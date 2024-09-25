Быков о Буцаеве: «Бывший игрок с высоким IQ может принести «Барысу» пользу. Иностранный опыт и знание языков помогут»
Вячеслав Быков оценил назначение Вячеслава Буцаева главным тренером «Барыса».
Сегодня казахстанский клуб сообщил о прекращении сотрудничества с Дэвидом Немировски.
«У Буцаева приличный опыт за спиной. Бывший игрок с высоким IQ в качестве тренера может принести пользу «Барысу». Для него это хороший вызов, так как в команде много иностранных хоккеистов. Его иностранный опыт и знание языков поможет.
Руководство хочет встряхнуть игроков, так как недовольно ситуацией. Понятно, что тренера сменить проще, чем команду, но какие-то меры надо было предпринять.
В «Барысе» нашли оптимальное и интересное решение. Вячеслав прекрасно знает КХЛ и команды. Он знает все слабости и сильные стороны и сможет изменить ситуацию к лучшему», – заявил бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
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