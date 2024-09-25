Робинсон головой выбил защитное стекло у борта после хита от Варлова. Матч «Трактора» и «Салавата» прервался на несколько минут
Бадди Робинсон выбил защитное стекло после силового приема от Сергея Варлова.
Инцидент произошел в первом периоде матча между «Трактором» и «Салаватом Юлаевым» (1:0, второй период).
После силового приема в зоне уфимской команды форвард «Трактора» врезался головой в заградительное стекло и выбил его.
Арбитры остановили игру, после чего на протяжении нескольких минут сотрудники арены в Челябинске чинили конструкцию.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
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