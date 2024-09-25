Робинсон головой выбил защитное стекло у борта после хита от Варлова. Матч «Трактора» и «Салавата» прервался на несколько минут

Бадди Робинсон выбил защитное стекло после силового приема от Сергея Варлова.

Инцидент произошел в первом периоде матча между «Трактором » и «Салаватом Юлаевым » (1:0, второй период).

После силового приема в зоне уфимской команды форвард «Трактора» врезался головой в заградительное стекло и выбил его.

Арбитры остановили игру, после чего на протяжении нескольких минут сотрудники арены в Челябинске чинили конструкцию.