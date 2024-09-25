Филатьев о тренерах «Авангарда»: «Звягин в десятки раз больше общается с игроками, если сравнивать. Но Кравцу огромное спасибо за шанс в КХЛ

Александр Филатьев высказался о тренерах в «Авангарде».

20-летний форвард дебютировал в главной команде в прошлом сезоне, когда ее возглавлял Михаил Кравец .

В текущем регулярном чемпионате у Филатьева 3 (2+1) очка за 7 матчей.

– Каким вам запомнился Михаил Кравец?

– Если сравнивать Сергея Евгеньевича Звягина и Михаила Григорьевича, то Звягин в десятки раз больше общается с нами. Но Михаилу Григорьевичу огромное спасибо за шанс в КХЛ, он дал мне возможность заявить о себе.

– После прошлого сезона было ли понимание, над чем нужно работать дополнительно, чтобы не проигрывать конкуренцию на уровне КХЛ?

– Игра в обороне и уделять внимание деталям: нельзя шайбу терять, обрезаться, – сказал нападающий «Авангарда » Александр Филатьев .