«Авангард» подписал новый контракт с Филатьевым до 2026 года

Теги Авангард КХЛ МХЛ Омские Ястребы ВХЛ Омские Крылья Александр Филатьев Хоккей

«Авангард» подписал новый контракт с нападающим Александром Филатьевым.

Новое двустороннее соглашение рассчитано на 2 года – до 31 мая 2026 года. Срок прошлого контракта истекал в 2025 году.

В сезоне-2023/24 Александр Филатьев провел за «Авангард» 24 игры и набрал 7 (2+5) очков.

В ВХЛ за «Омские Крылья» он сыграл 17 матчей и набрал 10 (6+4) баллов. 20-летний форвард также провел 29 игр за клуб «Омские Ястребы», отметившись 22 (8+14) очками.

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2 комментария
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Перспективный парень. Вроде даже креативный! Шанс заслуживает
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