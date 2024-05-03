«Авангард» подписал новый контракт с Филатьевым до 2026 года

«Авангард» подписал новый контракт с нападающим Александром Филатьевым.

Новое двустороннее соглашение рассчитано на 2 года – до 31 мая 2026 года. Срок прошлого контракта истекал в 2025 году.

В сезоне-2023/24 Александр Филатьев провел за « » 24 игры и набрал 7 (2+5) очков.

В за « » он сыграл 17 матчей и набрал 10 (6+4) баллов. 20-летний форвард также провел 29 игр за клуб « », отметившись 22 (8+14) очками.