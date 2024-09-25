Филатьев о Макдэвиде: «У него сумасшедшая скорость, волшебные руки, он быстро принимает решения. Все лучшие качества хоккеиста собраны в одном человеке»
Нападающий «Авангарда» Александр Филатьев рассказал о своих любимых хоккеистах.
«В раннем детстве просто заходил смотреть хайлайты наших звезд: Овечкина, Малкина.
Лет в 14-15 начал следить за Макдэвидом. Он самый мой любимый игрок. Не понимаю, как он это все делает на льду.
У него сумасшедшая скорость, волшебные руки, он быстро принимает решения – все есть. Все лучшие качества хоккеиста собраны в одном человеке», – сказал нападающий «Авангарда» Александр Филатьев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости