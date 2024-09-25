Филатьев о Макдэвиде: «У него сумасшедшая скорость, волшебные руки, он быстро принимает решения. Все лучшие качества хоккеиста собраны в одном человеке»

Нападающий «Авангарда» Александр Филатьев рассказал о своих любимых хоккеистах.

«В раннем детстве просто заходил смотреть хайлайты наших звезд: Овечкина , Малкина .

Лет в 14-15 начал следить за Макдэвидом . Он самый мой любимый игрок. Не понимаю, как он это все делает на льду.

У него сумасшедшая скорость, волшебные руки, он быстро принимает решения – все есть. Все лучшие качества хоккеиста собраны в одном человеке», – сказал нападающий «Авангарда » Александр Филатьев .