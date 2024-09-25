«Адмирал» – самый забивающий клуб Востока. Команда Тамбиева идет на 2-м месте в КХЛ с 29 голами в 7 играх сезона

«Адмирал» идет на втором месте по голам в нынешнем сезоне КХЛ.

Команда тренера Леонида Тамбиева забросила 29 шайб в 7 играх текущего Фонбет Чемпионата КХЛ.

Клуб лидирует по этому показателю среди команд Востока и идет на втором месте в лиге. Больше голов в нынешнем сезоне забил только ЦСКА (32 в 9 матчах).

На данный момент «Адмирал » занимает третье место в таблице Востока, набрав 11 очков после 7 игр.

В следующем матче, 26 сентября, клуб сыграет против «Торпедо».