«Адмирал» – самый забивающий клуб Востока. Команда Тамбиева идет на 2-м месте в КХЛ с 29 голами в 7 играх сезона
«Адмирал» идет на втором месте по голам в нынешнем сезоне КХЛ.
Команда тренера Леонида Тамбиева забросила 29 шайб в 7 играх текущего Фонбет Чемпионата КХЛ.
Клуб лидирует по этому показателю среди команд Востока и идет на втором месте в лиге. Больше голов в нынешнем сезоне забил только ЦСКА (32 в 9 матчах).
На данный момент «Адмирал» занимает третье место в таблице Востока, набрав 11 очков после 7 игр.
В следующем матче, 26 сентября, клуб сыграет против «Торпедо».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
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