У Чеховича 3 гола и ассист в двух последних матчах. Форвард «Витязя» набирает больше очка за игру в среднем в сезоне КХЛ

Иван Чехович набрал 4 (3+1) очка в двух последних играх «Витязя» в КХЛ.

Команда под руководством Павла Десяткова уступила «Адмиралу » (3:6) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

25-летний форвард «Витязя » Иван Чехович забил 2 гола и сделал ассист в этой игре.

Таким образом, игрок набрал 4 (3+1) очка в двух последних матчах. Всего Чехович заработал 7 (3+4) баллов в 6 матчах нынешнего сезона КХЛ – больше очка в среднем за игру.

В прошлом сезоне форвард набрал 11 (4+7) очков в 59 матчах регулярки в составе «Локомотива». Подробную статистику Чеховича можно найти здесь .