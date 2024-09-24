У Чеховича 3 гола и ассист в двух последних матчах. Форвард «Витязя» набирает больше очка за игру в среднем в сезоне КХЛ
Иван Чехович набрал 4 (3+1) очка в двух последних играх «Витязя» в КХЛ.
Команда под руководством Павла Десяткова уступила «Адмиралу» (3:6) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
25-летний форвард «Витязя» Иван Чехович забил 2 гола и сделал ассист в этой игре.
Таким образом, игрок набрал 4 (3+1) очка в двух последних матчах. Всего Чехович заработал 7 (3+4) баллов в 6 матчах нынешнего сезона КХЛ – больше очка в среднем за игру.
В прошлом сезоне форвард набрал 11 (4+7) очков в 59 матчах регулярки в составе «Локомотива». Подробную статистику Чеховича можно найти здесь.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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