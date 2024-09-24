Канарейкин о КХЛ: «Хочется больше конкурентноспособных команд, чтобы попадание в плей-офф было не рутинной задачей, а сражением за качество до самого конца»

Федор Канарейкин высказался о конкуренции между командами в КХЛ.

«Я, наверное, отмечу не только «Адмирал », но и хороший старт «Сибири ». После первых трех игр «в минус» ситуация выправилась. Эти две команды из Восточной конференции можно похвалить по стартовому отрезку сезона.

Перспективы этих команд в долгую? Хотелось бы видеть, чтобы кто-то взорвал ситуацию из нижней части таблицы, навязал борьбу и составил конкуренцию крепким клубам.

Хочется, чтобы попадание в плей-офф не было рутинной задачей, а [было] борьбой до самого конца, сражением за качество.

Чем больше будет конкурентноспособных команд, тем лучше», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.