Макдэвид – главный претендент на «Арт Росс Трофи» по версии The Score, Маккиннон – 2-й, Кучеров – 3-й
Никита Кучеров вошел в число претендентов на «Арт Росс Трофи».
The Score представил топ-5 претендентов на приз лучшему бомбардиру НХЛ в регулярном чемпионате-2024/25.
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)
2. Нэтан Маккиннон («Колорадо»)
3. Никита Кучеров («Тампа-Бэй»)
4. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)
5. Остон Мэттьюс («Торонто»)
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Score
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