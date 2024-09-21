Подколзин о Макдэвиде: «Здорово играть с ним в одной команде. Я не так много играл против него – когда он был на льду, я постоянно сидел на скамейке»
Василий Подколзин высказался о Конноре Макдэвиде.
В межсезонье 23-летний форвард перешел в «Эдмонтон» из «Ванкувера» в результате обмена.
«Здорово играть с ним в одной команде, а не против него. Когда он был на льду, я постоянно сидел на скамейке, так что я не так много играл против него», – с улыбкой сказал российский хоккеист.
«Я из России, мне все равно». Подколзин о более холодных зимах в Эдмонтоне по сравнению с Ванкувером
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт НХЛ
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