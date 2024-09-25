Юрий Новиков: «Для КХЛ сейчас характерна волнообразность результатов. Надо, чтобы прошло 2 месяца. Тогда уже команды займут свои места»

Юрий Новиков поделился мыслями о старте нового сезона КХЛ.

«Для КХЛ сейчас характерна волнообразность результатов. Они нестабильны.

Надо, чтобы прошло два месяца, и тогда это все будет более-менее понятно. Вот тогда уже команды займут свои места», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.