Юрий Новиков: «Для КХЛ сейчас характерна волнообразность результатов. Надо, чтобы прошло 2 месяца. Тогда уже команды займут свои места»
Юрий Новиков поделился мыслями о старте нового сезона КХЛ.
«Для КХЛ сейчас характерна волнообразность результатов. Они нестабильны.
Надо, чтобы прошло два месяца, и тогда это все будет более-менее понятно. Вот тогда уже команды займут свои места», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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