Александр Кожевников: «У «Локомотива» сбалансированная команда. Радулов чудеса творит, придал им победного духа и уверенности»

Александр Кожевников поделился мнением об игре «Локомотива».

«На данный момент «Локомотив» действительно является лидером КХЛ. У них сбалансированная команда, Саша Радулов там чудеса творит, придал им победного духа и уверенности.

У них всегда была классная команда, видна работа тренера. Они не гонятся за именами. Кроме Александра они и не взяли никого со значимым именем, но при этом у Ярославля все получается.

Они финалисты прошлого сезона, но они же и не провалились сейчас при этом, как многие другие лидеры. Идут очень уверенно, мне нравится их игра.

Кто бы что ни говорил, но по игре мне также нравится московский «Спартак», они играют с душой. Могут и проиграть, зато видно, что выходят на лед с душой. Это радует.

Армейцы тоже неплохо смотрятся, хотя там и создается новая команда. Это касается и СКА. В общем есть куда сходить и на что посмотреть. Много интересной молодежи появляется, это здорово», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.