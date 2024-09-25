Александр Кожевников: «У «Локомотива» сбалансированная команда. Радулов чудеса творит, придал им победного духа и уверенности»
«На данный момент «Локомотив» действительно является лидером КХЛ. У них сбалансированная команда, Саша Радулов там чудеса творит, придал им победного духа и уверенности.
У них всегда была классная команда, видна работа тренера. Они не гонятся за именами. Кроме Александра они и не взяли никого со значимым именем, но при этом у Ярославля все получается.
Они финалисты прошлого сезона, но они же и не провалились сейчас при этом, как многие другие лидеры. Идут очень уверенно, мне нравится их игра.
Кто бы что ни говорил, но по игре мне также нравится московский «Спартак», они играют с душой. Могут и проиграть, зато видно, что выходят на лед с душой. Это радует.
Армейцы тоже неплохо смотрятся, хотя там и создается новая команда. Это касается и СКА. В общем есть куда сходить и на что посмотреть. Много интересной молодежи появляется, это здорово», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
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