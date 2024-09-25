Канарейкин о «Металлурге»: «Ситуация потихоньку начинает выправляться. Игроки возвращаются»
Федор Канарейкин поделился ожиданиями от матча «Металлурга» и «Спартака».
Игра состоится сегодня, 25 сентября.
«Скажем так, «Металлург» выправляется, видим, что возвращаются игроки. Ситуация потихоньку начинает выправляться.
Что касается игры, да, отдаю предпочтение «Спартаку». Хорошая, добротная серия была домашняя и из двух выездов одну зацепили», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Vprognoze.ru
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