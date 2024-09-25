Деанджело встретили караваем с солью в эфире СКА ТВ: «Самый колоритный прием для Тони в Ледовом!»

Энтони Деанджело встретили караваем с солью в эфире СКА ТВ.

23 сентября Деанджело подписал контракт со СКА на год.

«Kak eto po-russki? Вот так вот 🥮». Самый колоритный прием для Тони в Ледовом!» – говорится в сообщении СКА.

Ротенберг о Деанджело: «Вчера предложили Тони борщ и сало в Ленинградской области. Качество еды повлияло на решение – наш повар со страстью приготовил самый вкусный борщ»