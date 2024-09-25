Деанджело встретили караваем с солью в эфире СКА ТВ: «Самый колоритный прием для Тони в Ледовом!»
Энтони Деанджело встретили караваем с солью в эфире СКА ТВ.
23 сентября Деанджело подписал контракт со СКА на год.
«Kak eto po-russki? Вот так вот 🥮». Самый колоритный прием для Тони в Ледовом!» – говорится в сообщении СКА.
Ротенберг о Деанджело: «Вчера предложили Тони борщ и сало в Ленинградской области. Качество еды повлияло на решение – наш повар со страстью приготовил самый вкусный борщ»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал СКА
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