Майоров о снижении зарплат в СКА: «Спросите у Ротенберга. Это внутреннее дело питерских товарищей, каждый вертится как умеет»
Борис Майоров заявил, что не слышал о снижении зарплат игрокам СКА.
Ранее сообщалось, что петербургский клуб перед приходом Энтони Деанджело переподписал контракт с Александром Никишиным с понижением заработной платы.
– Правильно ли так делать ради легионера?
– Не знаю, каждый вертится как умеет. Это внутреннее дело питерских товарищей. Я оценивать это никак не могу. Это их дела.
– Сказали бы то же самое, если бы речь шла о другой команде?
– Конечно. Конечно, это дела команды, что вы у меня спрашиваете? Не знаю, спросите у Ротенберга, я впервые от вас слышу, чтобы кому-то там понизили, чтобы заплатить иностранцу, – сказал двукратный олимпийский чемпион.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
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