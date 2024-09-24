Майоров о снижении зарплат в СКА: «Спросите у Ротенберга. Это внутреннее дело питерских товарищей, каждый вертится как умеет»

Борис Майоров заявил, что не слышал о снижении зарплат игрокам СКА.

Ранее сообщалось , что петербургский клуб перед приходом Энтони Деанджело переподписал контракт с Александром Никишиным с понижением заработной платы.

– Правильно ли так делать ради легионера?

– Не знаю, каждый вертится как умеет. Это внутреннее дело питерских товарищей. Я оценивать это никак не могу. Это их дела.

– Сказали бы то же самое, если бы речь шла о другой команде?

– Конечно. Конечно, это дела команды, что вы у меня спрашиваете? Не знаю, спросите у Ротенберга , я впервые от вас слышу, чтобы кому-то там понизили, чтобы заплатить иностранцу, – сказал двукратный олимпийский чемпион.