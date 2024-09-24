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  • Новиков о Деанджело в СКА: «Даже от Кузнецова не жду чудес – КХЛ не настолько слаба, чтобы игрок из НХЛ показывал чудеса. В нашем чемпионате играть иногда сложнее, чем в Америке»
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Новиков о Деанджело в СКА: «Даже от Кузнецова не жду чудес – КХЛ не настолько слаба, чтобы игрок из НХЛ показывал чудеса. В нашем чемпионате играть иногда сложнее, чем в Америке»

Юрий Новиков не ждет чудес от Энтони Деанджело и Евгения Кузнецова в КХЛ.

«Трудно сказать, чего можно ожидать от Деанджело. Я не жду чудес даже от Кузнецова. Наш хоккей не настолько слаб, чтобы игрок из НХЛ показывал здесь какие-то чудеса. Наоборот, в нашем чемпионате играть иногда сложнее, чем в Америке. Здесь другой режим.

В любом случае хорошо, что к нам приезжают североамериканцы. Наши зрители могут познакомиться с большим количеством иностранных игроков. Это укрепляет лигу и вносит свой колорит. Это полезное явление.

При всем уважении к нашему хоккею мы с таким же уважением относимся к иностранным хоккеистам. Нет сомнений, что для них делают максимально комфортные условия. У иностранцев только положительные эмоции», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
logoСКА
logoНХЛ
logoЮрий Новиков
logoКХЛ
logoЕвгений Кузнецов
logoЭнтони Деанджело
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