Новиков о Деанджело в СКА: «Даже от Кузнецова не жду чудес – КХЛ не настолько слаба, чтобы игрок из НХЛ показывал чудеса. В нашем чемпионате играть иногда сложнее, чем в Америке»
Юрий Новиков не ждет чудес от Энтони Деанджело и Евгения Кузнецова в КХЛ.
«Трудно сказать, чего можно ожидать от Деанджело. Я не жду чудес даже от Кузнецова. Наш хоккей не настолько слаб, чтобы игрок из НХЛ показывал здесь какие-то чудеса. Наоборот, в нашем чемпионате играть иногда сложнее, чем в Америке. Здесь другой режим.
В любом случае хорошо, что к нам приезжают североамериканцы. Наши зрители могут познакомиться с большим количеством иностранных игроков. Это укрепляет лигу и вносит свой колорит. Это полезное явление.
При всем уважении к нашему хоккею мы с таким же уважением относимся к иностранным хоккеистам. Нет сомнений, что для них делают максимально комфортные условия. У иностранцев только положительные эмоции», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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