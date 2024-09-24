Шарипзянов о Деанджело: «Очень маленький, юркий защитник. Но будет играть в нападении, бегать везде, подключаться к атаке, бросать»

Дамир Шарипзянов высказался об игровых качествах Энтони Деанджело.

Ранее СКА подписал контракт на год с 28-летним американским защитником.

Петербургский клуб вчера обыграл «Авангард» (4:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– В нашу лигу приехал Тони Деанджело. Вы знаете этого защитника?

– Я играл против него в канадской юниорской лиге Онтарио, когда он выступал за «Сарнию». Атакующий защитник, очень маленький и юркий.

Лично его не знаю, поэтому не могу говорить про его персональные качества. Но он будет играть в нападении и бегать везде, подключаться к атаке и бросать.

– Что вы скажете болельщикам «Авангарда»?

– В первую очередь, нас все поддерживают, и спасибо за это. Даже в матче со СКА в Санкт‑Петербурге их было очень сильно слышно. Нам надо просто выходить и играть.

Как я всю жизнь выходил и бился. Где‑то не получается, где‑то пропускаешь. Может быть, это не мои слова, но я их повторю: «Равнодушных у нас не будет». Мы с этим боремся. Впереди длинный сезон. Мы будем биться, – сказал капитан «Авангарда » Дамир Шарипзянов .