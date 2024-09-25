Выдренков о том, можно ли назвать СКА главным раздражителем КХЛ: «Сто процентов. Все хотят победить нас. Каждая команда настраивается на нас»

Защитник СКА Иван Выдренков подвел итоги матча с «Авангардом» (4:1).

– По счету, кажется, что победа над «Авангардом» легкая. На самом ли деле она такой была?

– Однозначно матч не был простым. Была тяжелая игра. Классно, что победили. Хорошо изучили соперника, посмотрели видео предыдущих игр. Сделали выводы. И не дали сделать сопернику то, что они обычно делают.

– У СКА четвертая победа подряд. В прошлом сезоне после неудачного старта у армейцев было одиннадцать побед кряду. Чувствуете ли вы, что команда поймала победный ритм? Есть ощущение, что можете повторить или превзойти победную серию прошлого сезона?

– Думаю, у нас все впереди. Будем стремиться побеждать в каждой игре.

– Можете ли вы назвать СКА главным раздражителем КХЛ? Чувствуете ли вы по соперникам, что они сильнее всего хотят победить именно СКА?

– Да, сто процентов. Каждая команда настраивается на нас. Можете заметить по предыдущим матчам, которые были очень тяжелыми, команды на нас сильно настраивались. Все хотят победить нас, – сказал защитник СКА Иван Выдренков.