Хафизов забил 5 голов за 3 последних матча КХЛ. Форвард «Сочи» оформил дубли в ворота СКА и «Ак Барса»

Тимур Хафизов забил 5 голов в 3 подряд матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Сочи» на выезде уступил «Сибири » со счетом 2:4.

Форвард сочинцев Тимур Хафизов забил гол в этом матче. Ранее он забросил по 2 шайбы в матчах «Сочи » против СКА (4:7) и «Ак Барса» (2:5).

Таким образом, Хафизов забил 5 голов в 3 последних матчах сочинского клуба в КХЛ . С подробной статистикой 26-летнего нападающего можно ознакомиться здесь .