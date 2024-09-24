Хафизов забил 5 голов за 3 последних матча КХЛ. Форвард «Сочи» оформил дубли в ворота СКА и «Ак Барса»
Тимур Хафизов забил 5 голов в 3 подряд матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Сочи» на выезде уступил «Сибири» со счетом 2:4.
Форвард сочинцев Тимур Хафизов забил гол в этом матче. Ранее он забросил по 2 шайбы в матчах «Сочи» против СКА (4:7) и «Ак Барса» (2:5).
Таким образом, Хафизов забил 5 голов в 3 последних матчах сочинского клуба в КХЛ. С подробной статистикой 26-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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