Демидов из СКА – новичок недели в КХЛ. Демченко из «Адмирала» стал лучшим вратарем, Мерфи из «Сибири» – защитником, Хафизов из «Сочи» – лучший форвард
Иван Демидов стал лучшим новичком недели в КХЛ.
18-летний форвард СКА провел 2 игры и набрал 4 (2+2) очка при среднем игровом времени 13:57.
Лучшим вратарем был признан Василий Демченко («Адмирал»), одержавший три победы в трех матчах. Он сделал 95,1% сэйвов при коэффициенте надежности 1,31.
Защитником недели назван Тревор Мерфи из «Сибири», набравший 5 (2+3) очков в трех матчах при показателе полезности «плюс 2».
Лучшим форвардом стал Тимур Хафизов из «Сочи». На счету 26-летнего игрока 5 (4+1) баллов за результативность в трех играх недели.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал КХЛ
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