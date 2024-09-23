Демидов из СКА – новичок недели в КХЛ. Демченко из «Адмирала» стал лучшим вратарем, Мерфи из «Сибири» – защитником, Хафизов из «Сочи» – лучший форвард

Иван Демидов стал лучшим новичком недели в КХЛ.

18-летний форвард СКА провел 2 игры и набрал 4 (2+2) очка при среднем игровом времени 13:57.

Лучшим вратарем был признан Василий Демченко («Адмирал»), одержавший три победы в трех матчах. Он сделал 95,1% сэйвов при коэффициенте надежности 1,31.

Защитником недели назван Тревор Мерфи из «Сибири», набравший 5 (2+3) очков в трех матчах при показателе полезности «плюс 2».

Лучшим форвардом стал Тимур Хафизов из «Сочи». На счету 26-летнего игрока 5 (4+1) баллов за результативность в трех играх недели.