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  • «Красная машина» и индийский холдинг Champions Group проведут международный турнир «3 на 3». Заявки подали Турция, ЮАР, ОАЭ и Малайзия, ожидается участие Беларуси, Казахстана, Киргизии, Узбекистана
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«Красная машина» и индийский холдинг Champions Group проведут международный турнир «3 на 3». Заявки подали Турция, ЮАР, ОАЭ и Малайзия, ожидается участие Беларуси, Казахстана, Киргизии, Узбекистана

«Красная машина» и индийский холдинг проведут международный турнир «3 на 3»

Об этом рассказал первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА Роман Ротенберг.

«В «Хоккейном городе» состоялось рабочее совещание, в котором со стороны группы компаний «Красная Машина» принял участие Роман Ротенберг, со стороны мультинационального холдинга Champions Group – советник председателя Сукрит Шаран.

На встрече было принято решение на условиях совместного инвестирования организовать международную хоккейную лигу в формате «3 на 3» на основе созданной в России лиги «3 на 3» XHL.

На текущем этапе заявки на проведение первого международного турнира «3 на 3» подали Стамбул (Турция), Дурбан (ЮАР), Дубай (ОАЭ), Куала-Лумпур (Малайзия). В ближайшее время организаторы совместно определят место проведения первого турнира.

К участникам турнира также могут присоединиться команды из Беларуси, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и других стран.

Напомним, что группа компаний «Красная Машина» стояла у истоков турниров по хоккею «3 на 3», первые соревнования начали проводиться в 2022 году.

Академия СКА и школа «Красная Машина Юниор» под эгидой ФХР подписали меморандум о сотрудничестве с Champions Group в декабре 2023 года. Проведение международного турнира по хоккею «3 на 3» станет одним из совместных мероприятий в рамках этого сотрудничества.

Формат игры в хоккей «3 на 3» уже давно используется как один из тренировочных элементов при подготовке хоккеистов, тренеры используют на протяжении почти всего этапа подготовки спортсменов. На данный момент рассматривается возможность включения хоккея «3 на 3» в программу Олимпийских игр 2030 года», – написал Ротенберг.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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