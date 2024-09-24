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  • Губерниев о 42-м месте Василевского в топ-50 игроков НХЛ от TSN: «Класть на такой рейтинг десять куч, он от Совбеза ООН? Хоккеисты из России являются фундаментом в командах НХЛ»
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Губерниев о 42-м месте Василевского в топ-50 игроков НХЛ от TSN: «Класть на такой рейтинг десять куч, он от Совбеза ООН? Хоккеисты из России являются фундаментом в командах НХЛ»

Дмитрий Губерниев раскритиковал рейтинг топ-50 игроков НХЛ по версии TSN.

Эксперты TSN перед началом нового сезона составили рейтинг 50 лучших действующих игроков НХЛ.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский оказался на 42-м месте, ранее он занимал 19-ю строчку. 

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин впервые за всю карьеру в НХЛ не попал в топ-50. 

«У нас это рейтинг Совбеза ООН? Это рейтинг TSN. Хоккеисты из России играют в основных составах клубов НХЛ, порой целая группа игроков является фундаментом в командах, включая наших вратарей.

Поэтому, как говорила в хорошем настроении моя бабушка Мария Евдокимовна, класть надо на такой рейтинг десять куч», – сказал Губерниев «Матч ТВ».

Губерниев об Овечкине вне топ-50 лучших игроков НХЛ от TSN: «Думаю, Александру глубоко фиолетово. Высоцкий никогда не был ни заслуженным, ни народном артистом СССР. И что?»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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