Кучеров занял 8-е место в топ-100 игроков НХЛ сезона-2023/24 по версии ESPN, Капризов – 17-й, Овечкин – 37-й, Малкин не вошел в список

Александр Овечкин вошел в топ-100 игроков НХЛ по версии ESPN.

Более 50 аналитиков, репортеров и редакторов канала оценили игроков на основе того, насколько хороши они будут в сезоне-2023/24 по сравнению с другими.

В топ-100 лучших игроков нового сезона попали девять россиян. Нападающий « » не вошел в список. На данный момент он делит 2-е место в гонке бомбардиров , набрав 7 очков в 4 играх.

1. («Эдмонтон»)

2. Кэйл Макар («Колорадо»)

3. Нэтан Маккиннон («Колорадо»)

4. Джек Хьюз (« »)

5. Остон Мэттьюс («Торонто»)

6. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)

7. Микко Рантанен («Колорадо»)

8. Никита Кучеров («Тампа»)

9. Джек Айкел («Вегас»)

10. Давид Пастрняк («Бостон»)

...17. Кирилл Капризов («Миннесота»)

...28. Игорь Шестеркин («Рейнджерс»)

...30. Илья Сорокин («Айлендерс»)

...32. Артемий Панарин («Рейнджерс»)

...37. Александр Овечкин («Вашингтон»)

...53. Михаил Сергачев («Тампа»)

...57. Андрей Василевский («Тампа»)

...97. Сергей Бобровский («Флорида»)