Кучеров занял 8-е место в топ-100 игроков НХЛ сезона-2023/24 по версии ESPN, Капризов – 17-й, Овечкин – 37-й, Малкин не вошел в список

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Александр Овечкин вошел в топ-100 игроков НХЛ по версии ESPN.

Более 50 аналитиков, репортеров и редакторов канала оценили игроков на основе того, насколько хороши они будут в сезоне-2023/24 по сравнению с другими.

В топ-100 лучших игроков нового сезона попали девять россиян. Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин не вошел в список. На данный момент он делит 2-е место в гонке бомбардиров НХЛ, набрав 7 очков в 4 играх.

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)

2. Кэйл Макар («Колорадо»)

3. Нэтан Маккиннон («Колорадо»)

4. Джек Хьюз («Нью-Джерси»)

5. Остон Мэттьюс («Торонто»)

6. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)

7. Микко Рантанен («Колорадо»)

8. Никита Кучеров («Тампа»)

9. Джек Айкел («Вегас»)

10. Давид Пастрняк («Бостон»)

...17. Кирилл Капризов («Миннесота»)

...28. Игорь Шестеркин («Рейнджерс»)

...30. Илья Сорокин («Айлендерс»)

...32. Артемий Панарин («Рейнджерс»)

...37. Александр Овечкин («Вашингтон»)

...53. Михаил Сергачев («Тампа»)

...57. Андрей Василевский («Тампа»)

...97. Сергей Бобровский («Флорида»)

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30 комментариев

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Maxim Shumov
Ну еще бы Малкин вошел в какой-то рейтинг, было бы удивительно
+42
-4
+38
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copti_san
Там ещё Хеллибак на 14-м месте, когда Сорокин и Шестеркин еле в топ-30 вошли. Всё что нужно знать об этом рейтинге)))
+30
-1
+29
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Трипл-дабл Дончича
Это смешно что Малкин не попал в топ 100 этого сезона, думаю если без травм спокойно будет в 30 а то и в 20 лучших.
Хьюз вы Драйзайтля тоже странно
+20
-3
+17
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Stewee
Чем Хьюз лучше Мэттьюса и Драйза?
+16
0
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Игорь Мотин
Ответ Maxim Shumov
Ну еще бы Малкин вошел в какой-то рейтинг, было бы удивительно
Один из самых недооцененных игроков нашего времени!
+16
-1
+15
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Сергей!
Евгений Ди Каприо Малкин)
+7
0
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ftw2002@yandex.ru
А где Малкин? или уже списали его? Зря. Он еще наведет шороху).
+4
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Владислав Никонов
Немец очень низко.
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Илья Владимирович
Рейтинг из разряда "я так вижу"
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МОН66
Ответ Илья Владимирович
Рейтинг из разряда "я так вижу"
мне так платят,,,
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Maxim Shumov
Ответ Игорь Мотин
Один из самых недооцененных игроков нашего времени!
В 21 веке - я бы сказал самый
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Мистер Кафель
Малкин не вошел, Овечкин вошел. Анекдот.))))
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elkipalki
Мак первый. А со второго по четвертое Куч, Мюттьюс и Драйз в любом порядке.
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Russ Ivan
У меня знакомая по такому же принципу в 90е писАла гороскопы во всевозможные газетёнки...
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copti_san
Айкела слишком завысили на фоне сезона Вегаса
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VintDV
Женя такой, ну и ладно... Буду лучший вне категорий🤗
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Антон Коротков
Малкин как всегда 101, а 37 пока выглядит, как 37 с конца.
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Александр Тихенко
М. Ткачака нет. Как обычно, странный рейтинг.
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берде
А слабо весь рейтинг?
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curdboy
Я думал, что ничего бредовее рейтингов от nhl.com и tsn не будет. Но espn постарались))) Ладно, с Малкиным уже привычная история (но от этого не менее клоунская), так ещё и Хьюз с Метьюзом выше Драйзайтля))) Чудики)))
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Booligan
Ответ Booligan
Покажите весь список. Хочу знать деревьев поименно, которые лучше Малыча
О хоспади, Линдхольм, Кадри, Томас из Сент-Луиса, зелёный Бедар, Киру, Дюбуа, Гертл... это только центры. Половина ролевики, половина ограниченно годные. Ну и рейтинг
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Pavol Demitra
Про наших ничего ни скажу, вообще мне всегда странно когда разные амплуа сравнивают в один рейтинг. Но думаю Леня Драйсаколов в этом сезоне покажет, кто есть кто)
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Booligan
Покажите весь список. Хочу знать деревьев поименно, которые лучше Малыча
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Костя Кот
желаю Джино провести весь сезон, как первые игры, без спадов. ##### на эти списки.
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МОН66
кучер должен быть в тройке ,,,
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