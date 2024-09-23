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  • Василевский опустился с 19-го на 42-е место в топ-50 действующих игроков НХЛ по версии TSN, Маршанд – 45-й, Стэмкос – 43-й
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Василевский опустился с 19-го на 42-е место в топ-50 действующих игроков НХЛ по версии TSN, Маршанд – 45-й, Стэмкос – 43-й

Андрей Василевский вошел в топ-50 лучших действующих хоккеистов НХЛ.

Эксперты TSN в перед началом нового сезона составили рейтинг 50 лучших игроков лиги. Ранее стало известно, что в него впервые за всю карьеру в НХЛ не попал Александр Овечкин.

Сегодня стали известны имена 10 хоккеистов, вошедших в список.

41. Чарли Макэвой («Бостон»), 32-е место в прошлом году;

42. Андрей Василевский («Тампа»), 19-е место в прошлом году;

43. Стивен Стэмкос («Нэшвилл»), 41-е место в прошлом году;

44. Джош Моррисси («Виннипег»), 46-е место в прошлом году;

45. Брэд Маршанд («Бостон»), 38-е место в прошлом году;

46. Тим Штюцле («Оттава»), 24-е место в прошлом году;

47. Кайл Коннор («Виннипег»), 44-е место в прошлом году;

48. Роберт Томас («Сент-Луис»), не был в прошлогоднем рейтинге;

49. Мэтью Барзэл («Айлендерс»), не был в прошлогоднем рейтинге;

50. Уайтт Джонстон («Даллас»), не был в прошлогоднем рейтинге.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: TSN
рейтинги
logoАйлендерс
logoОттава
logoБостон
logoТампа-Бэй
logoНэшвилл
logoСент-Луис
logoДаллас
logoНХЛ
logoСтивен Стэмкос
TSN
logoБрэд Маршанд
logoАндрей Василевский
logoВиннипег
logoДжош Моррисси
logoМэтью Барзэл
logoКайл Коннор
logoЧарли Макэвой
logoРоберт Томас
logoТим Штюцле
logoУайтт Джонстон
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