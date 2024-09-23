Василевский опустился с 19-го на 42-е место в топ-50 действующих игроков НХЛ по версии TSN, Маршанд – 45-й, Стэмкос – 43-й
Эксперты TSN в перед началом нового сезона составили рейтинг 50 лучших игроков лиги. Ранее стало известно, что в него впервые за всю карьеру в НХЛ не попал Александр Овечкин.
Сегодня стали известны имена 10 хоккеистов, вошедших в список.
41. Чарли Макэвой («Бостон»), 32-е место в прошлом году;
42. Андрей Василевский («Тампа»), 19-е место в прошлом году;
43. Стивен Стэмкос («Нэшвилл»), 41-е место в прошлом году;
44. Джош Моррисси («Виннипег»), 46-е место в прошлом году;
45. Брэд Маршанд («Бостон»), 38-е место в прошлом году;
46. Тим Штюцле («Оттава»), 24-е место в прошлом году;
47. Кайл Коннор («Виннипег»), 44-е место в прошлом году;
48. Роберт Томас («Сент-Луис»), не был в прошлогоднем рейтинге;
49. Мэтью Барзэл («Айлендерс»), не был в прошлогоднем рейтинге;
50. Уайтт Джонстон («Даллас»), не был в прошлогоднем рейтинге.
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