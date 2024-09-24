Крикунов о снижении оклада Никишина в СКА: «Если регламент позволяет, значит, можно. Надо радоваться, что в такое время к нам едут такие игроки, как Деанджело»
Вчера армейцы заключили контракт с Энтони Деанджело. Сообщалось, что перед этим СКА переподписал соглашение с 22-летним защитником, уменьшив его окладную часть.
«Все обсуждают понижение контракта Никишина. Я бы не говорил о понижении, есть же базовая зарплата и бонусы. Если он с бонусами заработает больше, то почему бы не перезаключить договор? Есть же регламент. Если регламент позволяет это делать, значит, так можно поступить.
Ну и я не вижу вообще в этом проблем. К нам приехал сильный защитник [Деанджело], он будет играть в КХЛ, повысит ее уровень.
Надо радоваться, что в такое сложное время к нам едут такие игроки», – заявил бывший тренер сборной России Владимир Крикунов.
Никишин о снижении зарплаты в СКА: «Нельзя было не согласиться – не в плане того, что настояли. Такая мотивация появилась, хочется играть еще сильнее. Это прям очень хорошо»
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