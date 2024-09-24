Кожевников о снижении зарплаты Никишина: «Молодец. Не за деньгами надо гнаться, а за игрой. Саша уже готов к НХЛ, ему хочется Кубок Гагарина выиграть перед отъездом»

Александр Кожевников высказался о снижении зарплаты Александра Никишина в СКА.

Ранее сообщалось , что СКА перед приходом Энтони Деанджело переподписал контракт с Никишиным с понижением заработной платы.

«В наше время было совсем по-другому. У всех была стандартная зарплата, если ты не получал деньги от спорткомитета как игрок сборной. Сравнивать бесполезно. А сейчас дают на 50 тысяч больше, и они все перебегают в другие клубы.

Тогда была клубная преданность, а сейчас деньги решают все. Мы все это сломали.

Уверен, что Никишин еще заработает свое, он сделал это для команды. Он еще молодой, но уже полноценная звезда. У Саши большие перспективы, готов уже играть в НХЛ . Видно, что он настоящий капитан, СКА с ним по-другому себя чувствует.

Если он пошел на понижение зарплаты, то молодец. Не за деньгами надо гнаться, а за игрой. Конечно, ему хочется и Кубок Гагарина выиграть перед отъездом», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников .

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