Деанджело о России: «Замечательная страна. Петербург – город с великой культурой. Скоро отправлюсь на экскурсию, изучу местные музеи, еду»
Энтони Деанджело поделился впечатлениями от Санкт‑Петербурга.
Вчера СКА подписал контракт на год с 28-летним американским защитником.
– Тони, это ваш первый визит в Россию? Какие у вас представления о стране?
– Да, я впервые в России и Санкт-Петербурге. У вас замечательная страна. Я впечатлен своим первым днем в Санкт‑Петербурге и в России.
Обязательно скоро отправлюсь на экскурсию, изучу местные музеи, местную еду. Санкт-Петербург – город с великой культурой.
Вчера в Ленинградской области в поселке Матокса я впервые отведал борщ и сало. Качество еды тоже повлияло на мое решение подписать контракт со СКА, – заявил защитник СКА Энтони Деанджело.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт СКА
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