Энтони Деанджело поделился впечатлениями от Санкт‑Петербурга.

Вчера СКА подписал контракт на год с 28-летним американским защитником.

– Тони, это ваш первый визит в Россию? Какие у вас представления о стране?

– Да, я впервые в России и Санкт-Петербурге. У вас замечательная страна. Я впечатлен своим первым днем в Санкт‑Петербурге и в России.

Обязательно скоро отправлюсь на экскурсию, изучу местные музеи, местную еду. Санкт-Петербург – город с великой культурой.

Вчера в Ленинградской области в поселке Матокса я впервые отведал борщ и сало. Качество еды тоже повлияло на мое решение подписать контракт со СКА, – заявил защитник СКА Энтони Деанджело.