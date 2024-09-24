Деанджело о переходе в СКА: «Общение с Кузнецовым сильно повлияло на мое решение. Мы близкие друзья, у нас много общего, понимаем друг друга»

Энтони Деанджело прокомментировал решение подписать контракт со СКА.

– Тони, как прошли переговоры с армейцами? Знакомство с Евгением Кузнецовым повлияло на ваше решение переехать в Петербург?

– Летом я еще общался с клубами НХЛ. Из этических соображения я не мог комментировать возможный переход в СКА или другие клубы.

Общение с Евгением Кузнецовым сильно повлияло на мое решение. Мы близкие друзья, у нас много общего, мы играли вместе, понимаем друг друга. Кузнецов повлиял на переход, – сказал защитник СКА Энтони Деанджело.

Напомним, Кузнецов и Деанджело вместе играли за «Каролину» в сезоне-2023/24.