Энтони Деанджело прокомментировал решение продолжить карьеру в СКА.

– Тони, что российские игроки вам рассказали о СКА и КХЛ?

– Я уже многое знал о КХЛ – это одна из лучших лиг в мире. Я следил, смотрел матчи. Много общался с Кузнецовым , Орловым , Шестеркиным , Панариным , еще в те времена, когда играл в «Рейнджерс». Ребята рассказывали о лиге, о СКА, о разных деталях, поэтому мне было проще принимать решение.

Все мне говорили, что СКА – лучшая организация в КХЛ с точки зрения отношения к хоккеистам. Это касается разных деталей – питание, отношения в раздевалке, все микро-нюансы, которые влияют на комфорт пребывания в команде, чтобы хоккеист чувствовал заботу о себе, мог забыть бытовые вопросы и концентрировался на хоккее.

Конечно, это лучшие болельщики СКА, лучшая атмосфера на арене, сам город – культурная столица России. Ребята детально все рассказали, как это работает вплоть до клюшек, коньков и экипировки. Все это влияет на решение хоккеиста. Кроме контракта еще много деталей, которые влияют, – сказал защитник СКА Энтони Деанджело.