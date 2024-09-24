Мальцев об игре «Спартака»: «Пока более-менее. У нас два поражения – хотелось бы поменьше»
Михаил Мальцев оценил игру «Спартака» на старте сезона-2024/25.
– Насколько сильно изменился «Спартак» по сравнению с прошлым сезоном?
– Костяк сохранился, ушел только один человек, добавилась пара легионеров.
Главное, что остались те игроки, с которыми мы прошли прошедший сезон.
– Как оцените сентябрь для своей команды?
– У нас два поражения – хотелось бы поменьше. До этого у нас была неделя отдыха, и было сложновато входить в игру против «Сибири». Пока более-менее, хотелось бы лучше.
– Есть задача бороться за первое место на Западе?
– Конечно, чтобы выходить потом на более слабого соперника. Всегда хочется побеждать, – сказал нападающий «Спартака» Михаил Мальцев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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