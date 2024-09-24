Мальцев об игре «Спартака»: «Пока более-менее. У нас два поражения – хотелось бы поменьше»

Михаил Мальцев оценил игру «Спартака» на старте сезона-2024/25.

– Насколько сильно изменился «Спартак» по сравнению с прошлым сезоном?

– Костяк сохранился, ушел только один человек, добавилась пара легионеров.

Главное, что остались те игроки, с которыми мы прошли прошедший сезон.

– Как оцените сентябрь для своей команды?

– У нас два поражения – хотелось бы поменьше. До этого у нас была неделя отдыха, и было сложновато входить в игру против «Сибири». Пока более-менее, хотелось бы лучше.

– Есть задача бороться за первое место на Западе?

– Конечно, чтобы выходить потом на более слабого соперника. Всегда хочется побеждать, – сказал нападающий «Спартака » Михаил Мальцев .