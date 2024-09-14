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  • Медведев о лимите в КХЛ: «Пять – магическая цифра, оптимальная на сегодня. Ни один из клубов не ошибся с выбором своих легионеров, они повышают качество лиги»
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Медведев о лимите в КХЛ: «Пять – магическая цифра, оптимальная на сегодня. Ни один из клубов не ошибся с выбором своих легионеров, они повышают качество лиги»

Александр Медведев поделился мнением о лимите на легионеров в КХЛ.

В этом сезоне клубам разрешено заявлять по пять иностранцев на команду. В прошлом чемпионате лимит составлял три легионера на клуб.

«Еще в мою бытность президентом КХЛ каждый год была дискуссия: сколько легионеров – хорошо, а сколько – плохо.

Считаю, что возвращение к цифре пять – это возвращение к условиям конкуренции, когда молодые российские хоккеисты могут крепнуть и наращивать мастерство на фоне конкуренции с качественными игроками.

Кто-то нам говорит: посмотрите, что за второсортные легионеры играют в КХЛ. Но ведь это не так. Если посмотреть статистику, то можно четко проследить, что подавляющее число легионеров играют в двух ведущих звеньях. Значит, они хорошего уровня. Соответственно, они могут подтягивать за собой нашу молодежь.

Пять – это магическая цифра, она оптимальная на сегодняшний день. Причем по первым играм уже видно, что ни один из клубов КХЛ не ошибся с выбором своих легионеров.

При этом российские ребята тоже не виду, делают хет-трики, как тот же Мальцев. Легионеры забивают, набирают очки, это повышает качество нашей лиги», – сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoСКА
logoСпартак
logoАлександр Медведев
logoКХЛ
лимит на легионеров
logoМихаил Мальцев
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