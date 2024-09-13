Канарейкин о «Спартаке»: «Команда не одного ударного звена, появилась тройка в лице Мальцева, Ружички, Пашина. Образуется мощная группировка»
Федор Канарейкин оценил игру «Спартака» на старте сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда под руководством Алексея Жамнова обыграла «Динамо» (4:2). Ранее «Спартак» одержал победы над ЦСКА (4:2) и минским «Динамо» (5:2) и уступил «Сочи» (1:2 Б).
«По результатам у «Спартака» все в порядке. Во-первых, у них домашняя серия. Во-вторых, если в начале не все ладилось у первого звена, Голдобин не попал в состав на матч с «Сочи», то теперь появилась тройка в лице Мальцева, Ружички, Пашина.
Они решили результат третьей встречи. Мы видим, что «Спартак» – команда не одного ударного звена. Образуется очень мощная группировка.
Вчера же первое звено зарешало. Забили все нападающие этой тройки», – заявил заслуженный тренер России Федор Канарейкин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
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