Канарейкин о «Спартаке»: «Команда не одного ударного звена, появилась тройка в лице Мальцева, Ружички, Пашина. Образуется мощная группировка»

Федор Канарейкин оценил игру «Спартака» на старте сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Алексея Жамнова обыграла «Динамо» (4:2). Ранее «Спартак» одержал победы над ЦСКА (4:2) и минским «Динамо» (5:2) и уступил «Сочи» (1:2 Б).

«По результатам у «Спартака » все в порядке. Во-первых, у них домашняя серия. Во-вторых, если в начале не все ладилось у первого звена, Голдобин не попал в состав на матч с «Сочи», то теперь появилась тройка в лице Мальцева , Ружички , Пашина .

Они решили результат третьей встречи. Мы видим, что «Спартак» – команда не одного ударного звена. Образуется очень мощная группировка.

Вчера же первое звено зарешало. Забили все нападающие этой тройки», – заявил заслуженный тренер России Федор Канарейкин.