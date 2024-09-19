Федор Канарейкин: «Ждем прорыва от «Спартака» в этом сезоне. Тройка Мальцева, Ружички и Пашина сделала результат в одном из матчей. Это хорошее подспорье под первое звено»
Федор Канарейкин поделился ожиданиями от выступления «Спартака» в сезоне-2024/25.
«То, что мы ждем прорыва от «Спартака» в этом сезоне, это однозначно.
Образование новой тройки, где Мальцев, Ружичка и Пашин – она сделала результат в одном из матчей «Спартака». Это хорошее подспорье под первое звено. Уже с «Динамо» хорошо выглядело, все отличились.
Если это звено заработает на полную мощность, то это дополнительная помощь будет команде», – сказал бывший тренер «Спартака» Федор Канарейкин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Vprognoze.ru
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