Никишин о Деанджело: «Познакомились, все на позитиве. Игрок высокого уровня, интересно с ним пообщаться. У нас командная конкуренция, мы вообще в одной паре будем играть, может»

Александр Никишин рассказал о знакомстве с Энтони Деанджело.

Сегодня СКА подписал контракт на год с 28-летним американским защитником.

Также сообщалось , что петербургский клуб перед переходом Деанджело переподписал контракт с Александром Никишиным с понижением заработной платы.

«С Деанджело познакомились, все на позитиве. Интересно, как он со стороны оценит нашу игру. Игрок высокого уровня, интересно с ним пообщаться. Тони – мой прямой конкурент? Это командная конкуренция, это очень хорошо.

У нас все ребята могут играть в большинстве. Я с Тони еще не выходил на лед, может, мы с ним вообще в одной паре будем играть. Я за то, чтобы у него получалось, и у меня получалось, чтобы мы все помогали команде», – сказал защитник СКА после игры с «Авангардом» (4:1).

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